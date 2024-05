https://fr.sputniknews.africa/20240501/plus-de-1-milliard-de-dollars-de-prejudice-le-kenya-redoute-les-importations-de-volailles-us-1066320768.html

Plus de 1 milliard de dollars de préjudice: le Kenya redoute les importations de volailles US

Plus de 1 milliard de dollars de préjudice: le Kenya redoute les importations de volailles US

Le secteur émergent de la volaille kényan pourrait être bouleversé par les importations en provenance des États-Unis qui font l'objet de discussions entre... 01.05.2024, Sputnik Afrique

Nairobi pourrait perdre 172 milliards de shillings (1,29 milliard de dollars), si les négociations sur l'importation de volaille américaine se concrétisent, a déploré l’Association des éleveurs de volailles du Kenya (PBAK) dans un communiqué.La PBAK estime que la demande de produits locaux pourrait chuter de 75% si l’accès au marché kényan pour les produits américains est confirmé.Au Kenya, les importations de volaille américaine porteraient préjudice:Cela pourrait avoir un impact sur les moyens de subsistance de près de 400.000 ménages, soit 1,5 million d'individus, affirme l'association, qui a remis un mémorandum au secrétaire principal au Commerce. Les petites et moyennes exploitations dans les zones rurales seraient en particulier concernées.L'importation des produits finis à base de volaille américains fait l'objet de discussions dans le cadre des négociations en cours sur le Partenariat stratégique pour le commerce et les investissements (STIP) entre le Kenya et les États-Unis. Le quatrième volet des entretiens s'est déroulé à la mi-avril aux États-Unis, selon le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).

