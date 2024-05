https://fr.sputniknews.africa/20240501/la-nouvelle-monnaie-zimbabweenne-le-zig-est-entree-en-circulation--1066314791.html

La nouvelle monnaie zimbabwéenne, le ZiG, est entrée en circulation

La nouvelle monnaie zimbabwéenne, le ZiG, est entrée en circulation

Sputnik Afrique

Les autorités ont finalisé les systèmes de distribution de la nouvelle monnaie partout dans le pays, a déclaré le gouverneur de la Banque de réserve du... 01.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-01T11:31+0200

2024-05-01T11:31+0200

2024-05-01T11:31+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

monnaie

or

banques

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/07/1065957496_0:63:880:557_1920x0_80_0_0_7fd92ad7d9b9c753e336b117f8f4027f.png

À partir du 30 avril, les Zimbabwéens peuvent désormais utiliser ces billets et pièces. Le ZiG remplacera complètement l'actuel dollar du Zimbabwe. Les nouveaux billets se déclinent en 8 coupures allant de 1 à 200 ZiG. La monnaie, dont la dénomination signifie "or zimbabwéen", a été introduite par voie électronique début avril. 🔹Le ZiG est "entièrement adossé" aux métaux précieux (principalement l’or) et aux devises étrangères.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, monnaie, or, banques