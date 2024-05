https://fr.sputniknews.africa/20240501/des-su-34-russes-bombardent-une-position-de-tir-ukrainienne--1066319133.html

Des Su-34 russes bombardent une position de tir ukrainienne

Des Su-34 russes bombardent une position de tir ukrainienne

Sputnik Afrique

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant une attaque de bombardiers Su-34 munis de bombes de 250 kg contre un bastion ukrainien. 01.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-01T16:08+0200

2024-05-01T16:08+0200

2024-05-01T16:08+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

su-34

ofab-250

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104380/06/1043800604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ebd5e29c1493f05b2cf90e4480fdcfb.jpg

Des bombardiers Su-34 du groupement Est russe ont largué des bombes OFAB-250 sur un point d'appui et des effectifs ukrainiens, a annoncé ce mercredi 1er mai le ministère russe de la Défense qui diffuse une vidéo à l’appui.Les bombes aériennes non guidées OFAB-250 sont équipées de modules universels de vol plané et de correction, permettant des frappes précises à bonne distance de la ligne de contact. Un Su-34 est capable de transporter quatre OFAB-250.Après avoir reçu la confirmation que les cibles avaient été détruites, les équipages sont rentrés sains et saufs à leur base.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, su-34, ofab-250