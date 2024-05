https://fr.sputniknews.africa/20240501/des-obusiers-d-20-detruisent-des-mortiers-ukrainiens-dans-une-zone-frontaliere---video-1066322908.html

Des obusiers D-20 détruisent des mortiers ukrainiens dans une zone frontalière - vidéo

01.05.2024

Le groupement russe chargé de protéger la frontière d'État, déployé dans la région russe de Belgorod, a anéanti des mortiers dans la zone frontalière ukrainienne au moyen d'obusiers D-20, rapporte ce mercredi 1er mai le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Des drones ont transmis les coordonnées de positions de tir ukrainiennes aux équipages des obusiers qui sont entrés en action.Les canons ont été ajustés et une série de frappes a été effectuée.L'artillerie du groupement russe frappe quotidiennement les positions ukrainiennes pour empêcher l’accumulation d'effectifs ennemis à la frontière et l'installation de postes de tir.Les mouvements des unités ukrainiennes sont surveillés 24 heures sur 24 par les opérateurs de drones, qui transmettent immédiatement les coordonnées des cibles à l'artillerie.Après avoir reçu les informations, les équipages de canons de 152 mm n'ont que quelques minutes pour occuper leurs positions, calculer les données initiales de tir et tirer le premier coup. Cela nécessite une mécanique bien huilée, chaque soldat connaissant clairement sa tâche, explique le ministère.

