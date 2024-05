https://fr.sputniknews.africa/20240501/au-kenya-le-bilan-des-inondations-salourdit-1066319328.html

Au Kenya, le bilan humain des inondations s'alourdit

Le nombre de morts dus aux inondations depuis début mars dernier au Kenya s'est élevé à 179, après l'annonce de la mort de 10 personnes, tandis que 90 autres... 01.05.2024, Sputnik Afrique

Les pluies et les inondations au Kenya ont coûté la vie à 10 personnes supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a annoncé le 1er mai le porte-parole du gouvernement kényan, Isaac Mwaura, lors d'une conférence de presse.La veille, le porte-parole avait précisé que la plupart des décès avaient "été causés par des coulées de boue qui ont balayé plusieurs villages".Selon M.Mwaura, les inondations ont entraîné le déplacement de 30.214 familles, majoritairement depuis la capitale, Nairobi.Dans le contexte de l'état d'urgence décrété par le gouvernement kényan, celui-ci a annoncé plus tôt qu'"il prendrait en charge toutes les factures d'hôpital des personnes touchées par les inondations, en particulier celles touchées par les coulées de boue".Inondations au KenyaComme plusieurs de ses voisins d'Afrique de l'Est, le Kenya connaît une saison des pluies particulièrement violente en raison du phénomène climatique El Nino qui amplifie les précipitations. "Les prévisions indiquent que la pluie va continuer et la probabilité d'inondations et de pertes de vies humaines est réelle. Nous devons donc prendre des mesures préventives", a déclaré le Président William Ruto. Selon lui, 171 personnes ont péri dans le pays depuis début mars dernier.

