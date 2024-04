https://fr.sputniknews.africa/20240430/un-important-chef-terroriste-elimine-par-larmee-malienne-1066297457.html

Un important chef terroriste éliminé par l’armée malienne

Un important chef terroriste éliminé par l’armée malienne

Abou Houzeifa, dit Hugo, a été neutralisé le 28 avril dans le secteur d'Indelimene, au nord-est de Gao, a annoncé l’armée malienne dans un communiqué. 30.04.2024, Sputnik Afrique

L’homme était le commandant du groupe terroriste de l'État islamique* au Grand Sahara (EIGS). "L'identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzeifa, un terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre des forces armées de l'Alliance des États du Sahel et des forces étrangères", selon le communiqué.L’individu était également recherché par les États-Unis suite à l’attaque meurtrière sur les forces spéciales américaines en 2017 au Niger. Sa tête avait été mise à prix à 5 millions de dollars. * organisation terroriste interdite en Russie

