https://fr.sputniknews.africa/20240430/un-ex-president-centrafricain-poursuivi-par-la-cour-penale-speciale-1066310098.html

Un ex-Président centrafricain poursuivi par la Cour pénale spéciale

Un ex-Président centrafricain poursuivi par la Cour pénale spéciale

Sputnik Afrique

François Bozizé Yangouvonda, ancien Président centrafricain, est soupçonné de crimes contre l'humanité. La Cour pénale spéciale du pays a annoncé avoir émis un... 30.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-30T20:27+0200

2024-04-30T20:27+0200

2024-04-30T20:28+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

françois bozizé

crime contre l'humanité

justice

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1e/1066306989_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_e8d2b22952801c2cf6a02f1de02cd49f.jpg

Un mandat d'arrêt international a été émis contre François Bozizé, ancien-Président centrafricain accusé de crimes contre l'humanité, rapporte la Cour pénale spéciale (CPS) de la RCA dans un communiqué.Le mandat "vise les crimes commis entre février 2009 et le 23 mars 2013 par des membres de la Garde présidentielle […] et d'autres services de force et de sécurité intérieure dans la prison civile et au centre d'instruction militaire de Bossembélé", dans le sud-ouest du pays.Parmi les exactions mentionnées, il est question de:François Bozizé avait dirigé la Centrafrique de 2003 à 2013. En septembre 2023, la cour d'appel de Bangui l'avait condamné par contumace à la prison à vie pour "complot" et "rébellion".

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, françois bozizé, crime contre l'humanité, justice