https://fr.sputniknews.africa/20240430/six-missiles-americains-atacms-abattus-par-la-defense-russe-en-une-journee-1066301730.html

Six missiles US ATACMS et 2 bombes guidées françaises Hammer abattus par la Défense russe en 24h

Sputnik Afrique

De plus, 2 bombes guidées françaises Hammer et 10 drones ont été abattus, selon un bilan quotidien du ministère russe de la Défense. 30.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-30T13:43+0200

2024-04-30T13:43+0200

2024-04-30T14:13+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

armements

missiles

drone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1d/1065821475_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_04f388c2ddc4dc7ee8bf8c8b445e899d.jpg

Autres points clés du bilan quotidien du ministère russe de la Défense:

russie

ukraine

2024

russie, ukraine, armements, missiles, drone