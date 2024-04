https://fr.sputniknews.africa/20240430/presence-militaire-us-en-centrafrique-un-sondage-montre-lattitude-des-citoyens-1066303225.html

Présence militaire US en Centrafrique: un sondage montre l'attitude des citoyens

La population centrafricaine redoute l'ingérence américaine, notamment à travers les sociétés paramilitaires, a annoncé Afrique Média après avoir mené un... 30.04.2024, Sputnik Afrique

La majorité des habitants de la République centrafricaine refusent la présence de mercenaires de la société privée américaine Bancroft dans le pays et en Afrique en général, relate Afrique Média, qui a interrogé des passants à Bangui.Les habitants interrogés critiquent en outre:Selon Afrique Média, depuis la publication fin 2023 d'infos sur la présence de la société de sécurité privée appelée Bancroft Global Development en Centrafrique, de nombreux Centrafricains l'ont dénoncée lors de conférences de presse, de tables rondes et de manifestations.Mi-mars, plusieurs manifestations ont d'ailleurs eu lieu pour protester contre la présence de mercenaires américains en RCA. Plus de 1.000 personnes s'étaient notamment rassemblées devant l'ambassade des États-Unis, pour demander leur départ.Aucune preuve ne permet d'affirmer que souhaite travailler avec Bangui, avait cependant déclaré récemment à Sputnik Félix Moloua, Premier ministre centrafricain.

