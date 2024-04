https://fr.sputniknews.africa/20240430/lua-deploie-une-mission-dobservateurs-pour-les-prochaines-elections-en-afrique-du-sud-1066295467.html

L'UA déploie une mission d'observateurs pour les prochaines élections en Afrique du Sud

Dans un communiqué de presse, l'UA a affirmé que la Mission d'observation des élections de l'UA (AUEOM), réunissant 60 observateurs de court terme et dirigée... 30.04.2024, Sputnik Afrique

L'Union africaine a annoncé lundi avoir déployé une mission d'observateurs dans le cadre des prochaines élections générales en Afrique du Sud."L'AUEOM discutera avec plusieurs parties prenantes et observera les préparatifs finaux ainsi que le processus de vote. Sur la base de ces conclusions, l'AUEOM publiera sa déclaration provisoire au lendemain des élections", indique le communiqué de presse.Les élections des gouverneurs en Afrique du Sud doivent avoir lieu le 29 mai. D'après l'organe de gestion des élections d'Afrique du Sud, le scrutin de 2024 devrait être le plus âprement disputé de l'histoire du pays, puisque plus de 14.000 candidats se disputeront 887 sièges des assemblées nationale et provinciale.

