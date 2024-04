https://fr.sputniknews.africa/20240430/lonu-prolonge-dun-an-le-mandat-de-sa-mission-au-soudan-du-sud-1066302239.html

L’Onu prolonge d’un an le mandat de sa mission au Soudan du Sud

Alors que le Soudan du Sud se prépare à ses premières élections post-indépendance, l'Onu a prolongé d’un an le mandat de sa mission MINUSS. 30.04.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, la mission MINUSS sera présente jusqu’au 30 avril 2025, selon un communiqué des Nations Unies. En décembre 2024, les premières élections post-indépendance devraient avoir lieu au Soudan du Sud.L'effectif de la mission est resté inchangé et inclut 17.000 soldats et 2.101 policiers au total. Voici les objectifs principaux de la MINUSS: la protection des civils, la création des conditions propices à l’acheminement de l’aide humanitaire, le soutien au processus de paix, la surveillance, l’enquête et le signalement des cas de violations du droit international humanitaire et d’atteintes aux droits humains.Rédigée par les États-Unis, la résolution onusienne a été adoptée par 13 membres du Conseil de sécurité. La Chine, ainsi que la Russie se sont abstenues. "Nous n’avons pas pu accepter un certain nombre de propositions américaines sur l’élargissement du mandat déjà complexe de la MINUSS. Il est important de comprendre que la MINUSS n’est pas un gadget de poche et n’appartient pas à ses rédacteurs", a affirmé Anna Evstigneeva, représentante permanente russe adjointe.

