https://fr.sputniknews.africa/20240430/les-houthis-attaquent-deux-navires-americains-en-mer-rouge-1066299428.html

Les Houthis attaquent deux navires américains en mer Rouge

Les Houthis attaquent deux navires américains en mer Rouge

Sputnik Afrique

Les Houthis ont effectué une série de tirs en mer, les forces américaines ont détruit un drone. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé. L'ensemble des navires... 30.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-30T11:16+0200

2024-04-30T11:16+0200

2024-04-30T11:16+0200

yémen

houthis

attaque

mer rouge

centcom (united states central command)

drone

missiles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103943/71/1039437150_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_213985c355c91705d3d41aad24c423ee.jpg

Le commandement américain CENTCOM a détruit le 29 avril un drone lancé depuis le Yémen vers l'USS Philippine Sea et l'USS Laboon en mer Rouge, selon un communiqué de CENTCOM. Le même jour, les Houthis ont tiré 3 missiles balistiques antinavires (ASBM) et 3 drones en direction du MV Cyclades, un navire battant pavillon grec et battant pavillon maltais.Aucun blessé ni dommage n’a été signalé. L'ensemble des navires ciblés par les Houthis n'ont subi aucun dégât.Les Houthis affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

yémen

mer rouge

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

yémen, houthis, attaque, mer rouge, centcom (united states central command), drone, missiles