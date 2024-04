https://fr.sputniknews.africa/20240430/la-crise-au-soudan-doit-etre-resolue-sans-ingerence-exterieure-affirme-moscou-1066305899.html

La crise au Soudan doit être résolue sans ingérence extérieure, affirme Moscou

La crise au Soudan doit être résolue sans ingérence extérieure, affirme Moscou

Les Soudanais doivent eux-mêmes statuer sur une sortie de crise et faire respecter leur souveraineté, a déclaré Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du... 30.04.2024, Sputnik Afrique

La Russie estime que la crise au Soudan doit être résolue sans ingérence extérieure, a annoncé ce mardi 30 avril le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue de rencontres entre Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et des hommes politiques soudanais à Port-Soudan.Les entretiens tenus les 28 et 29 avril ont en outre porté sur:Le Soudan du Sud est plongé dans un conflit depuis un an, suite à des tensions entre Abdel Fattah al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté de transition, et Mohamed Hamdan Dogolo, commandant des Forces de soutien rapide.Le conflit a fait 13.000 personnes et environ 60.000 blessés, selon le ministre de la Santé. 8,6 millions ont été en outre déplacés, d’après l’Onu.

