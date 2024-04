https://fr.sputniknews.africa/20240430/des-etudiants-nigeriens-mobilises-a-niamey-pour-exiger-le-depart-des-forces-armees-us-du-pays-1066301986.html

Des étudiants nigériens mobilisés à Niamey pour exiger le départ des forces armées US du pays

Des étudiants nigériens mobilisés à Niamey pour exiger le départ des forces armées US du pays

Une marche a été organisée le 29 avril à l'appel de l'Union des scolaires du Niger. Des milliers de jeunes se sont réunis à la place de la Concertation, devant... 30.04.2024, Sputnik Afrique

La réunion s’est tenue en présence de plusieurs membres du CNSP et des structures de la Société Civile. "Nous sommes aujourd'hui capables d'affirmer (...) que nous venons de découvrir la mission de notre génération, en boutant hors de nos frontières l'impérialisme et ses valets locaux grâce aux efforts héroïques et historiques du CNSP", a déclaré le secrétaire général du Comité directeur de l'USN, Effred Mouloul Al'hassan, dans son intervention.Le 16 mars, le CNSP avait dénoncé l'accord relatif au statut personnel militaire et civil du département américain de la Défense sur le territoire nigérien. Les autorités nigériennes ont demandé aux États-Unis un calendrier du rapatriement de leurs troupes.

