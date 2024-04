https://fr.sputniknews.africa/20240429/washington-mene-une-politique-imperialiste-de-plus-en-plus-agressive-a-legard-des-pays-africains-1066289418.html

Washington mène "une politique impérialiste de plus en plus agressive" à l’égard des pays africains

"Les Américains sont poussés vers la sortie en Afrique parce que tout le monde a compris que les États-Unis sont une puissance plus dangereuse que la France", a déclaré à Sputnik Afrique Egountchi Behanzin. Ce militant panafricain, président de la Ligue de défense Noire Africaine, a récemment rapporté être "victime d'une interpellation illégale et abusive par les forces de l'ordre" à l’aéroport d’Orly, alors qu’il était de retour de Moscou. Les États-Unis mènent "une politique impérialiste de plus en plus agressive" à l’égard des pays africains en voulant "empêcher les gouvernements africains d'avoir des relations, que ce soit avec la Russie, l'Iran, Cuba, Venezuela, la Corée du Nord", avance-t-il. "Jusqu'à présent, on pensait que les États-Unis étaient une puissance qui faisait peur et on découvre que finalement, ce sont des gens qui sont forts face aux faibles et face aux forts, ils sont faibles", résume-t-il.Relations avec la Russie"Le peuple africain se sent plus proche aujourd'hui du peuple russe, de la Russie que du monde occidental", avance-t-il."Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. La vision que les gens ont envers la Russie, c'est la Russie qui se bat pour un monde multipolaire, la Russie qui aide des pays africains à se libérer, sécuriser leur pays et apporter la stabilité aussi dans le monde", selon le président de la Ligue de défense Noire Africaine.De plus, "grâce à l'opération spéciale en Ukraine et la lumière qui s'est focalisée, braquée sur la Russie, la diabolisation soudaine par les médias occidentaux de la Russie provoque l'effet inverse.Alors que la Russie est "de retour, que ce soit politiquement, diplomatiquement, militairement, aux côtés de ses alliés africains", la coopération entre Moscou et le continent africain est "très appréciée", continue-t-il. Pourtant, "les Africains ne recherchent pas un nouveau maître ni un nouveau colonisateur, contrairement à ce que propage la presse occidentale".

