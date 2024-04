https://fr.sputniknews.africa/20240429/riz-paddy-le-senegal-donne-un-coup-denvoi-a-un-projet-de-3-m-usd-1066292258.html

Riz paddy: le Sénégal donne un coup d’envoi à un projet de 3 M USD

Le Sénégal a donné un coup d’envoi à un projet de 3 millions de dollars pour stimuler la production de semences de riz pluvial. 29.04.2024, Sputnik Afrique

L’initiative sera mise en œuvre en partenariat avec l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA), relate l’agence Ecofin. Elle s’étale sur une durée de 3 ans.Le projet accompagnera environ 1.500 contrôleurs semenciers, techniciens et acteurs impliqués dans la production de semences certifiées de riz pluvial.La production de riz paddy au Sénégal via la riziculture pluviale est passée de 120.000 tonnes en 2012 à 1,1 million de tonnes en 2023, selon le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

