Les autorités ukrainiennes ont informé le Conseil de l'Europe d'une "mise à jour sur les mesures dérogatoires à leurs obligations" concernant la Convention des droits de l'homme. La note a été déposée le 4 avril. Voici quelles restrictions pouvant dorénavant être appliquées:Auparavant, un membre de la mission diplomatique russe à Genève a appelé l’Onu à cesser de fermer les yeux sur les violations constantes des droits de l'homme en Ukraine. Selon Rouslan Stroganov, la censure, la persécution des personnalités publiques, des journalistes et des militants s'intensifient, les formations néonazies opèrent dans toute l'Ukraine.

Ainsi, les droits et libertés constitutionnels reconnus aux personnes et aux citoyens par la Constitution ukrainienne "peuvent être temporairement restreints"... 29.04.2024, Sputnik Afrique

L’Ukraine restreint les libertés et les droits de l’homme, l’Occident n’en est pas gêné

