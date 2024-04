https://fr.sputniknews.africa/20240429/les-forces-russes-liberent-une-localite-en-republique-populaire-de-donetsk-1066288283.html

Les forces russes libèrent une localité en république populaire de Donetsk

L'armée russe a pris le contrôle de Semionovka, au nord-ouest d'Avdeïevka. Elle a en outre repoussé plusieurs contre-attaques et visé des concentrations... 29.04.2024, Sputnik Afrique

Les unités du groupement Centre ont libéré Semionovka, en république populaire de Donetsk, a annoncé ce lundi 20 avril le ministère russe de la Défense.Autre points clés du bilan quotidien:▪ Le groupement Centre a également repoussé 10 contre-attaques, l'armée de Kiev a perdu 370 hommes;▪ Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front, neutralisant 395 soldats ukrainiens. Trois chars et un obusier M198 de facture américaine ont notamment été détruits;▪ Le groupement Ouest a conquis des positions plus avantageuses et a frappé des effectifs et des équipements de l'armée et de la Garde nationale ukrainiennes;▪ La défense aérienne russe a abattu 22 drones, un projectile de lance-roquettes multiples Ouragan et une bombe aérienne guidée JDAM;▪ Le groupement Est a frappé des unités ukrainiennes près de Staromayorskoïé et de Vodianoïé en république populaire de Donetsk et a occupé des positions plus avantageuses;▪ Le groupement Dniepr russe a tiré sur des concentrations ukrainiennes dans les zones de Stepnogorsk et Préobrajenka, dans la région de Zaporojié. L'ennemi a perdu 45 militaires.▪ Les forces russes ont frappé des ateliers d'assemblage de drones ukrainiens, ainsi que du personnel et de l'équipement militaire dans 110 zones.

