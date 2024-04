https://fr.sputniknews.africa/20240429/le-president-kenyan-qualifie-la-monnaie-zimbabweenne-zig-de-moteur-de-la-reprise-economique-1066283533.html

Le Président kenyan qualifie la monnaie zimbabwéenne ZiG de moteur de la reprise économique

La nouvelle monnaie zimbabwéenne ZiG pourait devenir un moteur potentiel de la reprise économique du pays, a fait savoir le Président kényane William Ruto. 29.04.2024, Sputnik Afrique

"Cette revitalisation radicale de la politique monétaire du Zimbabwe contribuera grandement à la résurgence économique du pays", a déclaré William Ruto. Il s’est déplacé le 27 avril dans la ville zimbabwéenne de Bulawayo pour un salon international.Baptisée ZiG (Zimbabwe Gold), la monnaie a été introduite au Zimbabwe début avril. Elle est entièrement adossée aux métaux précieux (principalement l’or) et aux devises étrangères. D’après la banque centrale du Zimbabwe, sa mise en circulation devrait ramener l'inflation annuelle entre 2% et 5% d'ici la fin de l'année et mensuellement à moins de 1%.

