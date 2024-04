https://fr.sputniknews.africa/20240429/le-nigeria-envisage-de-creer-un-fonds-dinvestissement-de-10-milliards-de-dollars-1066292556.html

Le Nigeria envisage de créer un fonds d’investissement de 10 milliards de dollars

Le nouveau fonds devrait capter une partie des transferts d’expatriés nigérians pour financer ensuite des secteurs prioritaires: les infrastructures, la santé... 29.04.2024, Sputnik Afrique

La structure aura une durée de vie de 10 ans, qui pourrait être prolongée de 2 ans supplémentaires. L’appel d’offres portant sur le choix d’un gestionnaire du fonds a été lancé le 26 avril.Le fonds devrait "renforcer les liens entre le Nigeria et sa diaspora" soit environ 20 millions de Nigérians vivant actuellement à l'étranger, selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement.Les Nigérians résidant à l’étranger ont transféré 20,1 milliards de dollars à leur pays d'origine en 2022, selon la Banque mondiale. Tous les transferts ne passent pas par le marché officiel des changes.

