L'Afrique du Sud met en place des mesures de sécurité pour les prochaines élections

Le gouvernement sud-africain a assuré dimanche à la population que les prochaines élections nationales et provinciales se tiendraient dans un environnement... 29.04.2024

"En tant que gouvernement, nous voulons adresser un sévère avertissement à quiconque aurait l'intention de perturber les élections: les agents des forces de l'ordre agiront avec fermeté à leur égard et les mettront derrière les barreaux", a déclaré la ministre de la Défense et des Anciens combattants, Thandi Modise.Elle s'exprimait devant les médias dans la capitale administrative, Pretoria, au sujet de la prévention des crimes et des préparatifs sécuritaires pour les élections.Mme Modise a affirmé qu'ils s'appuieraient sur une planification et des opérations coordonnées et basées sur des renseignements avant, pendant et après les élections."Nous avons mis en place des mesures pour protéger toutes les structures publiques qui seront utilisées pour le scrutin, y compris les points clés nationaux et d'autres infrastructures essentielles qui pourraient être ciblées par des éléments criminels. Toute personne qui nuira à des infrastructures essentielles ou les endommagera se rendra coupable d'un crime, et sera condamnée à une peine maximale de 30 ans si elle est jugée coupable", a expliqué la ministre.Les procureurs sont également prêts à engager des poursuites pour des infractions telles que la fraude électorale et la corruption, l'ingérence dans les devoirs des responsables électoraux et le vote forcé, a poursuivi Mme Modise, qui a mis le grand public en garde contre la diffusion d'informations fausses et non vérifiées, de rumeurs et de menaces.L'Afrique du Sud organisera le 29 mai des élections nationales et un scrutin pour élire les gouvernements au niveau local.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

