Des élections législatives et régionales se tiennent aujourd’hui au Togo

Ce double scrutin intervient après l’adoption d’une nouvelle Constitution qui délègue aux futurs députés et sénateurs l’élection du Président du pays. 29.04.2024, Sputnik Afrique

Selon les données de la Commission électorale nationale indépendante, 4,2 millions d'électeurs sont enregistrés sur le fichier électoral, dont 53,82% de femmes. Les électeurs doivent voter dans 14.271 bureaux de vote à travers le pays pour des élections législatives couplées avec les élections régionales. Pour les législatives, ils devront élire, parmi 2.348 candidats en compétition, les 113 députés devant constituer l'Assemblée nationale, qui auront la charge potentielle de choisir le futur président de la République, conformément à la révision constitutionnelle adoptée le 19 avril, selon laquelle le Président sera désormais élu par les députés et non plus directement par le peuple. Pour les élections régionales, 179 conseillers régionaux devront être élus.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

