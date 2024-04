https://fr.sputniknews.africa/20240429/ce-pays-africain-numerise-ses-services-publics-avec-deux-nouvelles-plateformes---1066293754.html

Ce pays africain numérise ses services publics avec deux nouvelles plateformes

29.04.2024

Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a inauguré deux outils digitaux, dans le but de moderniser son administration, rapporte un communiqué du gouvernement.La plateforme e-Learning permettra la formation de fonctionnaires, y compris dans les régions reculées, puisqu'elle ne nécessite pas de connexion Internet.La plateforme e-Conseil permettra aux membres du gouvernement de communiquer à distance et de préparer les conseils interministériels et réunions du cabinet.Ces réalisations sont symptomatiques des efforts de la Guinée pour numériser son administration publique. Le pays a pris conscience de ses carences en la matière et est désormais en train de "cavaler pour rattraper ce retard", avait récemment déclaré Amadou Oury Bah. Conakry a eu tendance à sous-estimer certaines avancées, comme la fibre optique, avait admis le responsable.

