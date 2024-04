https://fr.sputniknews.africa/20240428/un-pays-qui-ne-controle-pas-son-information-est-appele-a-tomber-dans-le-chaos--1066277565.html

"Un pays qui ne contrôle pas son information est appelé à tomber dans le chaos"

C'est l'avis de Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal Éclair info. Il a commenté pour Sputnik Afrique la suspension de la BBC et de VOA au... 28.04.2024, Sputnik Afrique

Il note également que l'émission qui avait entraîné la suspension visait l'armée "qui se bat". Et de souligner que cette mesure est provisoire, le temps d'enquêter sur la "véracité" de l'information. Le Conseil supérieur de la communication a ordonnée le 25 avril la suspension pendant deux semaines de Voice of America et de BBC Afrique à la suite de la diffusion d'un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabè d'exactions contre des civils.

