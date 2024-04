https://fr.sputniknews.africa/20240428/tout-le-monde-est-conscient-du-danger-les-chatbots-savent-manipuler-et-mentir-de-facon-plausible-1066278740.html

"Tout le monde est conscient du danger": les chatbots savent manipuler et mentir de façon plausible

"Tout le monde est conscient du danger": les chatbots savent manipuler et mentir de façon plausible

De plus, les utilisateurs ont tendance à humaniser l'intelligence artificielle et cela représente un autre risque.Le modèle prend effectivement des décisions, mais c'est uniquement pour choisir le mot suivant de sa réponse, précise-t-il.Intelligence artificielle VS intelligence humaineL'IA est en mesure de répondre à des questions, résumer, corriger ses propres erreurs, traduire d'une langue à une autre, résoudre des problèmes logiques simples, développe le professeur Vorontsov.Malgré tout cela, la capacité de ce modèle est inférieure à celle du cerveau humain. "Ce n'est pas vraiment une intelligence, quoique c'est très proche", signale le scientifique.Un résultat inattenduLe modèle, entraîné sur d'énormes volumes de données, a développé des compétences qu'on ne lui a pas apprises, et qui plus est sont "multiples, hors norme et surprenantes", indique Konstantin Vorontsov.Il souligne que le modèle a acquis la plupart de ses compétences tout seul, sans qu'aucun exemple ne lui ait été donné.C'est l'objectif de la survie qui fait la différenceLa survie a toujours été et sera le premier objectif de l'humanité et les technologies qu'elle crée ont la vocation d’y contribuer, fait remarquer l'académicien.Par contre, l'intelligence artificielle, n'a pas cet objectif et les humains n'ont pas le pouvoir de le lui imposer, souligne-t-il.Et de rappeler que l'intelligence artificielle n'est qu'une des technologies créées par l'humanité présentant un danger mortel pour celle-ci.

