https://fr.sputniknews.africa/20240428/somalie-des-officiers-delite-arretes-pour-vol-de-rations-alimentaires-1066271980.html

Somalie: des officiers d'élite arrêtés pour vol de rations alimentaires

Somalie: des officiers d'élite arrêtés pour vol de rations alimentaires

Sputnik Afrique

Des membres d'une unité de commandos d'élite somaliens formée par les États-Unis ont été arrêtés pour avoir volé des rations alimentaires, ont déclaré vendredi... 28.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-28T09:36+0200

2024-04-28T09:36+0200

2024-04-28T09:36+0200

états-unis

somalie

arrestation

vol

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1c/1066271812_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_2c75ed2211212988b2489b0cba95c92e.jpg

Les États-Unis ont été un soutien essentiel aux commandos somaliens de la Brigade Danab, une force militaire d'élite impliquée dans la lutte contre les islamistes radicaux shebab.Le ministère somalien de la Défense a expliqué jeudi que l'armée avait "signalé un détournement de rations au sein d'une unité des forces Danab", poussant le gouvernement à ouvrir une enquête qui a entraîné la suspension et l'arrestation de plusieurs officiers."Le gouvernement fédéral, en accord avec le gouvernement américain, assumera la responsabilité de fournir des rations à Danab", a-t-il précisé.Washington a commencé à soutenir la force Danab en 2017, en formant l'unité d'élite et en lui fournissant du matériel militaire et de la nourriture.Ces commandos ont joué un rôle clé dans la récente offensive militaire somalienne contre les shebab.Selon des responsables somaliens qui ont parlé à l'AFP sous couvert d'anonymat, le vol dans un magasin militaire à Mogadiscio a été découvert en décembre."Le gouvernement américain a exigé des enquêtes approfondies et le gouvernement somalien a mené l'enquête pour éviter la suspension du soutien du gouvernement américain à l'armée somalienne", a déclaré à l'AFP un haut responsable de l'armée somalienne.Un responsable au ministère de la Défense a lui expliqué que "les États-Unis ont informé le gouvernement somalien qu'ils suspendraient leur soutien à la force Danab si le gouvernement somalien ne parvenait pas à établir les faits et à trouver les responsables"."Mais c'est réglé maintenant : ceux qui étaient impliqués ont été arrêtés et ils seront traduits en justice", a-t-il précisé à l'AFP.Lancée par le président Hassan Cheikh Mohamoud en 2022, l'offensive contre les shebab a rapidement connu des progrès, avant de subir des revers en 2023.Chassés de Mogadiscio et des grandes villes depuis 2011, les shebab restent solidement implantés dans de vastes zones rurales, d'où ils mènent régulièrement des attaques contre des cibles politiques, sécuritaires ou civiles.

états-unis

somalie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, somalie, arrestation, vol