Le Président burkinabè explique l'expulsion de trois diplomates français et appelle à la vigilance

Ibrahim Traoré a donné des précisions vendredi dans une interview accordée à la télévision publique (RTB). 28.04.2024, Sputnik Afrique

Certaines organisations au Burkina Faso "se font financer par certains pays" pour fournir des rapports, a-t-il encore ajouté."Ils sont en train de pénétrer dans le monde de la culture" et "dans le monde des médias" mais "on les suit, a-t-il assuré.Le 18 avril 2024, trois diplomates français, dont deux conseillers politiques en poste à l’ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés personae non gratae "pour activités subversives" et sommés de quitter le pays.La France avait rejeté "les accusations infondées portées par les autorités burkinabè à l’encontre de nos agents".

