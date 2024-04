https://fr.sputniknews.africa/20240428/le-portugal-na-pas-lintention-de-payer-des-reparations-pour-lesclavage-1066271089.html

Le Portugal n'a pas l'intention de payer des réparations pour l'esclavage

Le gouvernement portugais a déclaré qu’il refusait d’engager tout processus visant à payer des réparations pour les atrocités commises pendant l’esclavage... 28.04.2024, Sputnik Afrique

Et tout cela en dépit du fait que le Président du pays ait récemment déclaré que Lisbonne était responsable des erreurs passées et devait payer pour les crimes commis pendant le régime colonial.Le Portugal a vendu près de six millions d’Africains en esclavage, soit plus que tout autre pays européen.À l’époque coloniale, des pays comme le Brésil, l’Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, le Timor oriental et certaines parties de l’Inde étaient sous domination portugaise.

