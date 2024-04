https://fr.sputniknews.africa/20240428/le-burkina-faso-accuse-long-human-rights-watch-de-ternir-limage-du-pays-1066274117.html

Le Burkina Faso accuse l'ONG Human Rights Watch de ternir l'image du pays

Le Burkina Faso accuse l'ONG Human Rights Watch de ternir l'image du pays

Sputnik Afrique

Le gouvernement burkinabè fait référence au rapport de HRW, qui allègue que l’armée burkinabè a délibérément massacré 223 civils dont plus d’une cinquantaine... 28.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-28T14:10+0200

2024-04-28T14:10+0200

2024-04-28T14:10+0200

burkina faso

human rights watch (hrw)

tuerie

massacre

accusations

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/03/1065362431_0:92:3318:1958_1920x0_80_0_0_50d2f1a0905881732cd0af6a6a436d7f.jpg

"Le gouvernement du Burkina Faso rejette et condamne fermement de telles accusations infondées. La campagne médiatique orchestrée autour de ces accusations démontre à souhait le dessein inavoué de ces auteurs qui est de jeter le discrédit sur nos forces combattantes engagées sur le champ d’honneur, au péril de leur vie, dans la sécurisation du territoire ainsi que la protection des populations et de leurs biens contre les attaques terroristes", dit le communiqué des autorités.Une enquête judiciaire est en cours pour élucider les faits et identifier leurs auteurs, souligne Ouagadougou. "Le gouvernement s'étonne que [...] HRW ait pu, par une imagination débordante, identifier 'les coupables' et prononcer son verdict qui choque toute intelligence avisée, exceptée celle des officines médiatiques et impérialistes poursuivant le même dessein funeste que HRW", ont en outre martelé les responsables.

burkina faso

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, human rights watch (hrw), tuerie, massacre, accusations, sahel