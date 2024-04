https://fr.sputniknews.africa/20240428/la-rdc-a-affiche-la-plus-forte-hausse-des-depenses-militaires-au-monde-en-2023-1066280344.html

La RDC a affiché la plus forte hausse des dépenses militaires au monde en 2023

Avec une augmentation de 105%, le budget de la défense du pays a atteint 794 millions de dollars l'année dernière, rapporte l'Institut international de... 28.04.2024, Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco)

nigeria

soudan du sud

dépenses militaires

défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0e/1059244014_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_07e7fb4d90ca504a0473bea1e7d3e01b.jpg

Une hausse qui est due au "contexte sécuritaire complexe" avec la présence de groupes rebelles, notamment celui de M23, analyse l'institution. Elle met également en avant la volonté des autorités de renforcer les forces armées en vue du retrait de la mission de maintien de la paix des Nations unies (Monusco). Il est à noter que les dépenses militaires des pays d’Afrique subsaharienne ont connu une croissance de 8,9% en 2023. En plus de la RDC, elle est portée par le Nigeria (+20%) et le Soudan du Sud (+78%). Par ailleurs, la tendance est planétaire, car au niveau mondial, les dépenses ont progressé de 6,8% entre 2022 et 2023. Les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite, qui totalisent ensemble 60% des dépenses militaires mondiales, ont fortement contribué à cette hausse.

2024

