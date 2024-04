https://fr.sputniknews.africa/20240427/tchad-larmee-de-lair-renforcee-avec-des-drones-turcs-aksungur-1066257001.html

Tchad: l'armée de l'air renforcée avec des drones turcs Aksungur

Tchad: l'armée de l'air renforcée avec des drones turcs Aksungur

L'armée de l'air tchadienne (AAT) a diffusé une vidéo montrant un drone bimoteur Aksungur décollant de la base aérienne d'Adji Kosseï, à l'aéroport... 27.04.2024, Sputnik Afrique

Pour l'heure, la flotte de l'AAT comprend deux drones TUSAŞ Anka et trois avions d'attaque légers à turbopropulseurs Hürkuş-C.Le personnel de l'AAT a été formé par les experts de TUSAŞ en Turquie.Le drone en question, conçu pour une autonomie de 50 heures, a une masse maximale au décollage de 3.300 kg et peut transporter une charge utile supérieure à 750 kg. Il peut effectuer des opérations de longue durée à des altitudes allant jusqu'à 12.000 mètres.Mesurant 12,5 m de long, avec une envergure de 24,2 m, l'Aksungur est conçu pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de jour et de nuit, mais aussi pour des missions de frappe.

