Soft power en Afrique: en quoi se diffèrent les approches russe et occidentale?

Soft power en Afrique: en quoi se diffèrent les approches russe et occidentale?

Sputnik Afrique

27.04.2024

L'approche de Moscou en matière de coopération économique est appréciée par les pays africains "qui cherchent à diversifier leurs liens économiques" car elle met l'accent sur "le bénéfice mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures", a déclaré à Sputnik Afrique Mary Avdalyan, chercheuse à l'Institut d'études africaines et asiatiques de l'Université d'État de Moscou.En revanche, les politiques occidentales sont "généralement prescriptives", selon elle. La professeure a également souligné que les gouvernements africains qui cherchent à renforcer leurs capacités défensives et à protéger leur souveraineté apprécient la fourniture par la Russie d'entraînement et d'équipements militaires.La Russie soutient "l'indépendance et la souveraineté des pays africains" et "respecte les traditions africaines telles qu'elles sont", a ajouté Avdalyan, soulignant que la devise de l'approche russe en Afrique est "des solutions africaines aux problèmes africains".Les initiatives du soft power de la Russie se concentrent sur des domaines comme l'éducation par le biais des échanges culturels ou la fourniture d'une aide humanitaire. Elle a cité comme exemples les initiatives de bourses d’études et les fournitures humanitaires de céréales et d’engrais.

