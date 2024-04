https://fr.sputniknews.africa/20240427/le-burkina-faso-se-defend-un-journaliste-local-sur-la-suspension-de-bbc-afrique-et-de-voa-1066267220.html

"Le Burkina Faso se défend": un journaliste local sur la suspension de BBC Afrique et de VOA

Cet avis a été exprimé auprès de Sputnik Afrique par Sylvestre Ilboudo, rédacteur en chef d'Actuel Média Burkina. Il a réagi ainsi à la suspension de deux... 27.04.2024, Sputnik Afrique

C'est la "façon de concevoir l'information pour l'Afrique et le Sahel" qui explique cette mesure, ajoute-t-il. Et de rappeler que les médias russes dont Sputnik ont été interdits dans toute l'UE. Par ailleurs, les deux médias concernés auraient pu être "prudents" avec la diffusion des informations sur les pays du Sahel, vu les antécédents avec RFI et France 24, note M.Ilboudo.Le journaliste appelle les autorités à renforcer les "capacités techniques", ainsi que les "capacités en termes de production journalistique". Selon lui, cela permettra de faciliter le travail et de "pouvoir donner l'information autrement que ce que les médias occidentaux présentent des pays du Sahel".

