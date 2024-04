https://fr.sputniknews.africa/20240427/au-moins-100-vehicules-ont-ete-brules-dans-de-multiples-explosions-de-camions-citernes-au-nigeria-1066259204.html

Au moins 100 véhicules ont été brûlés dans de multiples explosions de camions-citernes au Nigéria

Au moins 100 véhicules ont été brûlés dans de multiples explosions de camions-citernes au Nigéria

Sputnik Afrique

Au moins 100 véhicules et un nombre indéterminé de personnes ont été brûlés dans de multiples explosions de camions-citernes au Nigéria. 27.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-27T12:54+0200

2024-04-27T12:54+0200

2024-04-27T12:54+0200

nigeria

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/0c/1045992117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48803ed7e735a32f51bad54617511d5d.jpg

L'incident, qui se serait produit tard dans la nuit de vendredi, a laissé de nombreux voyageurs bloqués. Selon The Nation, un camion-citerne chargé de produits pétroliers avait explosé et pris feu, se propageant ensuite à d'autres pétroliers et à de nombreux autres véhicules coincés dans un embouteillage. Alors que certains affirment que plus de 300 véhicules ont été incendiés, d’autres affirment en avoir dénombré plus de 100. Le nombre de victimes est encore inconnu.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne