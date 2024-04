https://fr.sputniknews.africa/20240426/rostec-entame-les-livraisons-de-radars-mobiles-pour-detecter-des-drones-a-de-tres-basses-altitudes-1066246883.html

Rostec entame les livraisons de radars mobiles pour détecter des drones à de très basses altitudes

Ces appareils permettent de détecter aussi des drones en vol stationnaire. 26.04.2024, Sputnik Afrique

Six radars de ce type ont déjà été fournis à un client. Ils sont en train d'être testés sur un site protégé, a précisé le groupe dans un communiqué. D'ici la fin de l'année, Rostec espère lancer la production en série.Le radar en question est destiné à détecter, à identifier et à escorter des cibles terrestres et de surface. Outre les drones, même à faible visibilité, en vol stationnaire ou à très basse altitude, il est capable d'identifier des oiseaux, des animaux et des hommes. Et ce, 24 heures sur 24 à une distance de 10 km par tous les temps.

