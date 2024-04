https://fr.sputniknews.africa/20240426/remplacement-strategique-un-expert-sur-le-retrait-des-americains-du-tchad-1066254581.html

"Remplacement stratégique": un expert sur le retrait des Américains du Tchad

"Remplacement stratégique": un expert sur le retrait des Américains du Tchad

Le Pentagone vient d'annoncer son intention de retirer une partie de ses forces spéciales du pays dans les prochains jours. 26.04.2024, Sputnik Afrique

Il est possible que certaines conditions classifiées de l'accord entre le Tchad et les États-Unis "ne soient pas vraiment dans l'intérêt" du pays africain, a ajouté le professeur Freedom C. Onuoha. Le chercheur n'exclut pas non plus que ces clauses puissent "compromettre les chances d'une transition en douceur vers un gouvernement démocratique".La capacité militaire russe pourrait "être nécessaire pour combler les lacunes ou le vide qui sera créé par le départ de ces forces occidentales", a fait remarquer l'universitaire.

