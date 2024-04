https://fr.sputniknews.africa/20240426/niger-la-technologie-russe-va-nous-aider-effectivement-a-avoir-cette-puissance-de-frappe-1066248587.html

Niger: "La technologie russe va nous aider effectivement à avoir cette puissance de frappe"

Le coordinateur de la branche nigérienne de Tournons la Page, Maikoul Zodi, a commenté pour Sputnik Afrique l'intérêt de Niamey à la formation de ses troupes... 26.04.2024, Sputnik Afrique

"La Russie, c'est un nouveau partenaire qui, en mon sens, va prendre connaissance des erreurs des autres partenaires et qui va se conformer à la réglementation en cours et qui va se conformer aux aspirations de nos autorités et aussi du peuple nigérien et que nous puissions vraiment travailler la main dans la main dans une coopération gagnant-gagnant pour que notre pays puisse sortir de l’ornière".À propos des efforts conjoints des pays de l'AES dans la lutte anti-terroriste, l'activiste africain dit que 'c'est une fierté de décider pour nous-mêmes" et que "c'est aux Sahéliens de se battre pour leur territoire". Il a notamment tenu à souligner:

