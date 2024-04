https://fr.sputniknews.africa/20240426/lukraine-nexiste-plus-en-tout-cas-sur-le-plan-juridique-1066252479.html

"L’Ukraine n’existe plus, en tout cas sur le plan juridique"

"L’Ukraine n’existe plus, en tout cas sur le plan juridique"

Sputnik Afrique

Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou, affirme à L’Afrique en marche que "c'est un protectorat, dirigé de... 26.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-26T17:00+0200

2024-04-26T17:00+0200

2024-04-26T17:00+0200

afrique en marche

podcasts

ukraine

russie

occident

souveraineté

armements

conflit

europe

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066252291_0:155:2552:1591_1920x0_80_0_0_d41757a81cf6905918b110cab41ef436.jpg

«L’Ukraine n’existe plus, en tout cas sur le plan juridique» Sputnik Afrique Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou, affirme à L’Afrique en marche que «c'est un protectorat, dirigé de l'extérieur, qui est en place à Kiev». Selon elle, l'Ukraine, que l'Occident continue d'inonder d'armes, n'a plus de souveraineté.

"Il est assez logique et prévisible de voir qu’une bonne partie de l'aide à Kiev votée récemment par le Congrès des États-Unis soit en fait reportée sur l'industrie militaire américaine pour la simple et bonne raison que c'est elle qui fournit les armes pour sa propre guerre contre la Russie qui se déroule actuellement en Ukraine", analyse Karine Bechet-Golovko, professeur de droit invité à l'Université d'État de Moscou.Dans le même sens, Mme Béchet-Golovko met l’accent sur le fait "que nous ne sommes pas dans le cadre d'un conflit mondial classique. Nous sommes dans le cadre d'un conflit global, ce qui est totalement différent. C'est à dire que ce n'est pas une guerre entre États, mais une guerre contre l'État menée par un pouvoir globalisé qui utilise les structures étatiques en Europe et le territoire ukrainien pour faire la guerre contre la Russie, qui veut rester un État, c'est à dire qui veut être souveraine, qui veut avoir le droit à des intérêts légitimes et à les défendre. Tout ce système des institutions globales et du territoire de ce monde global est mis en œuvre pour faire la guerre contre la Russie, pour l'instant, en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire que le terrain de conflit va s'arrêter là".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

ukraine

russie

occident

europe

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, ukraine, russie, occident, souveraineté, armements, conflit, europe, états-unis, аудио