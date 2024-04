https://fr.sputniknews.africa/20240426/loccident-utilise-lafrique-pour-ses-propres-interets-dit-le-president-iranien-1066246756.html

L’Occident utilise l’Afrique pour ses propres intérêts, dit le Président iranien

L’Occident utilise l’Afrique pour ses propres intérêts, dit le Président iranien

Sputnik Afrique

Les pays occidentaux emploient les ressources de l’Afrique pour atteindre leurs objectifs égoïstes, tandis que l’approche de l’Iran à l’égard des pays... 26.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-26T11:03+0200

2024-04-26T11:03+0200

2024-04-26T11:03+0200

iran

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

afrique centrale

afrique de l'est

afrique de l'ouest

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/03/1059005033_0:63:1378:838_1920x0_80_0_0_5c3da19d1e2c85c0bd1337b421ece3bc.jpg

"L'Occident voit en l'Afrique une opportunité de garantir ses propres intérêts. Ils veulent que l'Afrique entière soit pour eux. Nous voulons que l'Afrique soit pour les Africains, c'est la différence dans nos approches", a déclaré M.Raïssi, cité par l'agence iranienne IRNA.Selon le chef d'État iranien, les capacités et le potentiel des pays du continent africain ne sont en rien inférieurs à ceux de l'Occident et peuvent être utilisés dans divers domaines.Le deuxième sommet Iran-Afrique se déroule du 26 au 29 avril à Téhéran. Des représentants de plus de 40 pays africains sont attendus.

iran

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

afrique centrale

afrique de l'est

afrique de l'ouest

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

iran, afrique, afrique subsaharienne, afrique du nord, afrique centrale, afrique de l'est, afrique de l'ouest, occident