https://fr.sputniknews.africa/20240426/le-burkina-suspend-pour-deux-semaines-les-emissions-de-voice-of-america-et-de-bbcafrique-1066244992.html

Le Burkina suspend pour deux semaines les émissions de Voice of America et de BBC/Afrique

Le Burkina suspend pour deux semaines les émissions de Voice of America et de BBC/Afrique

Sputnik Afrique

La suspension a été ordonnée jeudi par le Conseil supérieur de la communication à la suite de la diffusion d'informations sur un rapport de Human Rights Watch... 26.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-26T09:44+0200

2024-04-26T09:44+0200

2024-04-26T09:44+0200

burkina faso

voice of america (voa)

bbc

médias

afrique subsaharienne

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066244794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11ce605b4266d223475ac826c8070cee.jpg

Les rediffusions ont été arrêtées immédiatement et les programmes des deux radios internationales suspendus, de même que l'accès aux sites Web et aux plateformes numériques de la BBC, de VOA et de Human Rights Watch.Le média américain dit maintenir ses reportages sur le Burkina Faso et entendre continuer à couvrir les activités dans le pays.Médias français suspendus par le Burkina Faso en 2023 :

burkina faso

afrique subsaharienne

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, voice of america (voa), bbc, médias, afrique subsaharienne, sahel