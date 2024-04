https://fr.sputniknews.africa/20240426/des-touristes-qui-posaient-nus-dans-les-dunes-suscitent-la-fureur-en-namibie-1066253575.html

Des touristes qui posaient nus dans les dunes suscitent la fureur en Namibie

Ces étrangers anonymes se sont déshabillés dans une dune de sable populaire, surnommée Big Daddy, lors d'un safari. Ils devraient désormais faire l'objet d'une... 26.04.2024, Sputnik Afrique

"C'est très écoeurant et cela [crée] vraiment une mauvaise image de la Namibie", a regretté Kenneth Nependa, vice-président de la Fédération des associations touristiques namibiennes.Romeo Muyunda, porte-parole du ministère de l'Environnement, des forêts et du tourisme, a qualifié ce comportement d'"extrêmement choquant" dans un communiqué. Selon lui, il s'agit d'une indécence publique punie par la loi namibienne.Les touristes avaient déjà quitté le pays au moment où les autorités ont reçu les informations, a-t-il ajouté. Il a appelé les Namibiens à signaler immédiatement les violations des règlements du parc afin d'agir rapidement.Big Daddy est l’une des plus hautes dunes du monde et l'une des principales destinations touristiques de Namibie. Située dans le désert du Namib, elle culmine à plus de 350 mètres de hauteur.

