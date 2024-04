https://fr.sputniknews.africa/20240425/senegal-ue-une-nouvelle-approche-africaine-des-relations-internationales-1066241217.html

Sénégal-UE: "une nouvelle approche africaine des relations internationales"

Sputnik Afrique

Récemment élu, le nouveau chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à une réévaluation des relations avec l'UE lors de sa rencontre avec le

afrique

sénégal

égalité

respect

relations

«Le Président sénégalais s’inscrit dans une nouvelle approche africaine des relations internationales» Sputnik Afrique Récemment élu, le nouveau chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé à une réévaluation des relations avec l'UE lors de sa rencontre avec le président du Conseil européen à Dakar. Au micro de Sputnik Afrique, Benoît Ngom, Président de l'Académie diplomatique africaine, revient sur les déclarations du nouvel homme fort du Sénégal.

"Sa position se situe dans la perspective, je dirais, d'une nouvelle approche africaine des relations internationales basées sur le respect de la considération, sur l'égalité entre les différentes parties. Donc, le Sénégal souhaite établir de nouvelles relations basées sur ces principes-là", déclare M.Ngom.Retrouvez également dans notre émission:- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali sur les États-Unis qui reconnaissent que les pays africains comptent de plus en plus sur la Russie.- Djibril Gningue, analyste politique sénégalais, directeur de l’Unité de recherche paix et sécurité du GRADEC (groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance), sur la création d’un centre régional antiterroriste voulue par le Président du Nigeria.- Abdoul Diallo, expert Politique et géopolitique malien sur les négociations en cours entre Niamey et Washington concernant le retrait des militaires américains du Niger.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La Russie accueillera une conférence des chefs de la diplomatie des pays africains.- Des officiers de Centrafrique suivent une formation en Russie.- Les pertes de Kiev ont dépassé la barre des 500.000 soldats depuis le début de l’opération militaire spéciale.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

