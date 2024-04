https://fr.sputniknews.africa/20240425/nigeria-une-centaine-de-detenus-sevadent-de-prison-suite-a-de-fortes-pluies-1066240290.html

Nigeria: Une centaine de détenus s'évadent de prison suite à de fortes pluies

Nigeria: Une centaine de détenus s'évadent de prison suite à de fortes pluies

Sputnik Afrique

Près de 120 détenus se sont échappés d'une prison au Nigeria après qu'une pluie torrentielle a détruit la clôture de l'établissement, ont annoncé jeudi les... 25.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-25T17:22+0200

2024-04-25T17:22+0200

2024-04-25T17:22+0200

nigeria

prison

afrique subsaharienne

pluie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/10/1065106555_0:130:3198:1929_1920x0_80_0_0_e54a8eca0b3a924ee05a558f4dfc5948.jpg

Les fortes pluies qui se sont abattues pendant des heures mercredi ont "dévasté" le centre de détention de la ville de Suleja (centre), près de la capitale Abuja, détruisant des bâtiments et la clôture de protection, a déclaré le porte-parole des prisons nigérianes. Ces destructions ont conduit "à l'évasion d'un total de 119 détenus de l'établissement", a ajouté Adamu Duza, cité dans un communiqué. Le personnel de la prison et d'autres agents de sécurité ont pu rattraper 10 d'entre eux, tandis que les autres sont toujours recherchés, a-t-il précisé. M. Duza a reconnu le délabrement des prisons nigérianes datant de "l'ère coloniale" qui "sont vieilles et faibles", et affirmé que les autorités pénitentiaires s'efforçaient de remplacer "toutes les installations vieillissantes" par des "installations modernes". Les autorités pénitentiaires ont appelé la population à être attentive aux détenus en fuite et à signaler au personnel de sécurité toute personne suspecte.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, prison, afrique subsaharienne, pluie