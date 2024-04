https://fr.sputniknews.africa/20240425/lecornu-le-deploiement-darmes-nucleaires-en-pologne-pourrait-annuler-lacte-fondateur-otan-russie--1066235469.html

Lecornu: Le déploiement d'armes nucléaires en Pologne pourrait annuler l'Acte fondateur Otan-Russie

Lecornu: Le déploiement d'armes nucléaires en Pologne pourrait annuler l'Acte fondateur Otan-Russie

Sputnik Afrique

Le Président polonais a annoncé avoir invité le premier ministre pour un entretien le 1er mai afin d'évoquer une adhésion possible du pays au programme de... 25.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-25T12:45+0200

2024-04-25T12:45+0200

2024-04-25T12:45+0200

armes nucléaires

otan

pologne

russie

sébastien lecornu

andrzej duda

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/1c/1053701374_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_76271b4d9b57c2bb7cb25fbf1f5ddd70.jpg

Or, le déploiement des armes nucléaires en Pologne nécessiterait une discussion entre les alliés car il annulerait l'Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre la Russie et l'Otan, a expliqué le ministre français de la Défense dans une interview accordée au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

pologne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

armes nucléaires, otan, pologne, russie, sébastien lecornu, andrzej duda