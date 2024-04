Le dialogue des États-Unis et du Niger sur le retraite des troupes US débute ce jeudi

"Selon le Département d'État américain, l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le major-général Kenneth Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontreront le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) à Niamey, pour initier des discussions sur un retrait ordonné et sûr des forces américaines du Niger", a déclaré mercredi le major-général Pat Ryder dans un communiqué.