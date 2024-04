https://fr.sputniknews.africa/20240425/le-commerce-de-lor-en-ouganda-fait-son-grand-retour-1066237281.html

Le commerce de l’or en Ouganda fait son grand retour

Le commerce de l’or en Ouganda fait son grand retour

Sputnik Afrique

L'or est à nouveau le principal produit d'exportation de l'Ouganda, a récemment révélé le ministère des Finances. Son commerce représente 37% des recettes...

Il avait été entravé par des différends fiscaux avec les exportateurs et les raffineurs au sujet des prélèvements. Ceux-ci ont coûté à l'Ouganda plus de 160 millions de dollars en termes de taxes non perçues sur l'exportation de produits en or depuis juillet 2021. Le commerce de l’or avait été interrompu pendant près d’un an.Le récent rebond permet à l'Ouganda de gagner en moyenne 228,4 millions de dollars par mois, au cours des douze mois précédant février, selon un récent rapport publié dans le journal ougandais The Monitor.Au cours de cette période, le commerce de l'or a représenté un total de 2,7 milliards de dollars. La majorité a été exportée vers le Moyen-Orient, notamment vers les Émirats arabes unis, qui en ont acheté environ 98%.

