Créer une monnaie des BRICS implique de sérieux travaux mais l'idée n'est pas écartée, assure Moscou

Créer une monnaie des BRICS implique de sérieux travaux mais l'idée n'est pas écartée, assure Moscou

La mise en œuvre d'un tel projet nécessite entre autres la création d'un centre d'émission unique et d'une banque centrale qui fixe un taux d'escompte de base... 25.04.2024, Sputnik Afrique

Le haut responsable se dit persuadé qu'un schéma "tant fonctionnel et gagnant-gagnant qu'audacieux et innovant" sera élaboré. "Et ce dans une perspective qui ne se calcule pas en années ni en décennies, mais beaucoup plus rapidement", a-t-il ajouté.

