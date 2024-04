https://fr.sputniknews.africa/20240424/washington-octroie-une-nouvelle-aide-a-kiev-pour-en-garder-un-tiers-pour-lui-meme-1066216734.html

Washington octroie une nouvelle aide à Kiev… pour en garder un tiers pour lui-même

Une grande partie des dizaines de milliards de dollars alloués par le Congrès des États-Unis à l'Ukraine et à d'autres alliés de Washington servira en réalité... 24.04.2024, Sputnik Afrique

Le Sénat américain a voté en faveur d'un projet de loi sur l'aide de plus de 94 milliards de dollars aux alliés de Washington, notamment l'Ukraine, Israël et Taïwan. Mais une plus grande partie des milliards alloués à Kiev serviront à financer l'armée américaine, précise le texte de loi.Le soutien américain à Kiev finira par conduire Washington à un "fiasco" digne du Vietnam et de l'Afghanistan, avait déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, après l’approbation par le Congrès de ces nouvelles aides.

