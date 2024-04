https://fr.sputniknews.africa/20240424/une-partie-de-laide-russe-a-la-centrafrique-pourrait-etre-distribuee-aux-refugies-soudanais-1066215757.html

Une partie de l’aide russe à la Centrafrique pourrait être distribuée aux réfugiés soudanais

C’est ce qu’a fait savoir l’ambassadeur russe en Centrafrique. Alexandre Bikantov s’est entretenu ce 24 avril avec Amir Ali Amir, chef de la mission... 24.04.2024, Sputnik Afrique

Alors que la Centrafrique a récemment reçu 50.000 tonnes de blé russe, une partie de cette aide humanitaire "pourra être utilisée pour subvenir aux besoins alimentaires de la population et des personnes qui se trouvent temporairement dans l'Est et dans les régions frontalières du pays", relate le communiqué.Le Soudan est ravagé par un conflit militaire depuis le printemps 2023, des milliers de personnes ont fui.

