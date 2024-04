https://fr.sputniknews.africa/20240424/lukraine-formerait-ses-cellules-clandestines-de-sabotage-en-russie-depuis-2015-1066219016.html

L'Ukraine formerait ses cellules clandestines de sabotage en Russie depuis 2015

D'après Vassili Prozorov, ancien officier du Service de sécurité d'Ukraine, interrogé par Sputnik, Kiev formait ses cellules clandestines de sabotage en Russie... 24.04.2024, Sputnik Afrique

Ces cellules ne comprennent pas des "dizaines de personnes", mais bien davantage, avertit Vassili Prozorov."L'Ukraine se prépare depuis longtemps. Depuis 2014, elle développe des mécanismes pour créer des cellules camouflées, des cellules subversives et terroristes. Cela fait donc plus d'un an que cela se prépare", raconte-t-il à Sputnik. En 2015, "ces documents ont été signés au Service de sécurité d'Ukraine", ajoute-t-il.Le 12 avril, ce transfuge ayant rallié la Russie, a été blessé dans l'explosion de sa voiture à Moscou. Quatre jours plus tard, un citoyen russe a été arrêté pour avoir tenté d'assassiner l'ancien agent. Selon le FSB, il agissait "sur ordre des services spéciaux ukrainiens"

